Руководители российского и китайского вузов обсудили перспективы расширения сотрудничества, история которого началась в 2017 году.

Представители Сианьского университета перевода (КНР) во главе с ректором Цуй Чжилинь посетили ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В составе делегации – проректор по иностранным делам Го Вэй и начальник отдела международного сотрудничества Ван Минмин.

Гости побывали в главном корпусе ОмГУ. Здесь прошли переговоры с руководством вуза, где обсуждались вопросы расширения сотрудничества и реализации новых краткосрочных программ.

– Студенты нашего университета оставляют позитивные отзывы об обучении в Сиане. Мы высоко ценим наши партнерские отношения и готовы к их продолжению и развитию, – отметил и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт. – На встрече с коллегами рассмотрели возможность возобновления приема студентов из Сианя на летние языковые школы в ОмГУ. Мы готовы предложить им семестровое обучение в нашем вузе. Обсудили разработку программы двойных дипломов по модели 2+2 или 3+2. У нас уже есть успешный опыт создания и реализации такого проекта.

Сианьский университет перевода – давний партнер ОмГУ. Сотрудничество вузов продолжается с 2017 года. За это время 13 студентов Сианьского университета прошли интенсивный курс русского языка и культуры в летних школах ОмГУ, а семестровое обучение в Китае по программе «Китайский язык и культура» завершили 27 студентов омского госуниверситета. В настоящий момент 9 студентов ОмГУ находятся на обучении в Сиане.