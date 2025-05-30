Листерия была найдена в курице и шашлыке.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили несоответствие нормам качества в мясной продукции местных изготовителей. Анализ образцов выявил присутствие бактерии листерии в двух видах мяса.

– Специалисты Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в мае 2025 года провели анализ продукции, отобранной специалистами регионального Россельхознадзора в ходе проведения внеплановых выездных проверок сети магазинов «Светофор». Опасные бактерии обнаружили в голени цыпленка-бройлера от ИП Шаркова Н. Д. (Омск) и шашлыке «Классический» от ООО «Агроснаб Плюс» (Омск), – говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре рассказали, что листерия несет серьезную опасность для определенных групп населения: беременных женщин, маленьких детей, пожилых людей и лиц с пониженным иммунитетом. Эта патогенная бактерия сохраняет способность к размножению даже при хранении продуктов в холодильных камерах с низкой температурой.

Симптоматика листериоза развивается стремительно. Первые признаки болезни возникают уже спустя несколько часов после употребления зараженного продукта. Обычно заболевание проявляется сильным дискомфортом желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея. В особо сложных ситуациях болезнь протекает тяжело и может приводить к летальным исходам, частота которых достигает 20–30 %.

В ведомстве уточнили, что принимаются соответствующие меры для предотвращения дальнейшего оборота небезопасной продукции.

Ранее сообщалось, что в Омск провезли 3 тонны черешни с опасным паразитом.