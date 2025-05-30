За май в списки военкоматов внесли 70 человек с новым гражданством.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Омскому гарнизону провели проверку более 30 иностранных граждан и лиц, получивших российское гражданство.

По итогам рейда пятерым из них были вручены повестки для явки в военкомат и постановки на воинский учет. Мероприятие было направлено на выявление нарушений миграционного законодательства, а также контроль за выполнением обязанностей по воинской службе со стороны иностранцев и натурализованных граждан.

По официальным данным, в мае на воинский учет в Омской области были поставлены 70 новых граждан России. Из них 18 подлежат призыву, трое уже проходят службу в рядах Вооруженных сил.

Напомним, что в апреле во время рейда на рынках Левобережья правоохранительные органы отправили в военкоматы 16 человек, которые не встали на воинский учет.