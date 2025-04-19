Рейд показал наличие нарушений миграционного и военного учета в регионе.

Сотрудники полиции Омска осуществили проверку мигрантов на рынках левобережного района города. Было осмотрено около пятидесяти иностранных граждан, пребывающих в стране на основании временного проживания и рабочей визы. По итогам мероприятий инспекторы отдела миграции составили 11 протоколов административного характера, среди нарушителей оказались два гражданина, которым предъявлены обвинения в нарушении правил нахождения в России (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Еще одного мигранта привлекли к ответственности за нелегальное трудоустройство (статья 18.10 КоАП РФ).

В числе лиц, прошедших проверку, присутствовали и граждане России. Тем не менее установлено, что шестнадцать из них не выполнили обязательную процедуру постановки на воинский учет в установленные сроки, вследствие чего указанным лицам были направлены официальные уведомления с приглашением посетить военный комиссариат.

УМВД России по Омской области обращается к иностранным гражданам, ставшим гражданами России, подчеркивая важность соблюдения сроков регистрации на соответствующих учетах и обязательного исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации.