Сотни школьников из районов Омской и Новосибирской областей собрались в аграрном университете на очном этапе конкурса для учащихся из сел и малых городов.

Целью конкурса «АгроНТРИ» является повышение престижа профессий АПК среди учащихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, вовлечение их в техническое творчество и знакомство с современными технологиями сельского хозяйства. Как заявляют организаторы, сегодня любой ученик сельской школы имеет возможность изучать робототехнику, беспилотные аппараты, космические технологии, цифровые ульи, метеостанции и биотехнологии.

В 2025 году региональные этапы конкурса «АгроНТРИ» проводились на 35 площадках вузов России, в том числе и на базе Омского государственного аграрного университета. Сотни школьников из районов Омской и Новосибирской областей приняли участие в соревнованиях, проходивших в номинациях «АгроМетео», «АгроБио», «АгроВет», «АгроРоботы», «АгроКоптеры», «АгроСмарт».

В каждой из номинаций была выявлена тройка победителей. Все они получили возможность принять участие в финальном этапе конкурса, который пройдет осенью в Новосибирске, а затем – в международном суперфинале в Москве в октябре 2025 года.

Кроме того, как победителей, так и каждого из участников регионального этапа конкурса ждут в ОмГАУ в качестве абитуриентов.