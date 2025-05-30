Автомобили были конфискованы за долги.

Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели проверку автовладельцев на наличие долгов, включая штрафы ГИБДД. Рейд проходил на оживленной магистрали Омска – улице Красный Путь в районе остановки «Телецентр». Наряду с напоминаниями о наличии задолженностей, должникам предлагалось тут же оплатить имеющиеся долги, чтобы избежать принудительных мер взыскания, таких как арест имущества, включая автомобиль.

Одним из автовладельцев, воспользовавшихся возможностью погасить долг, стал 70-летний житель Кировского округа на «тойоте». В отношении него было возбуждено два исполнительных производства по возврату кредитных долгов на сумму 165 тысяч рублей. Чтобы оставить машину при себе, пожилой мужчина созвонился с родственником, который вскоре привез нужную сумму денег, и вместе они отправились в банк. Как рассказал родственник, пенсионер привык жить сегодняшним днем и не задумываться о последствиях, поэтому не имел средств для оплаты долгов. Теперь бывший должник будет компенсировать уплаченные за него средства, работая на родственника.

Всего в ходе рейда проверку прошли несколько десятков автовладельцев, двенадцать автомобилей были арестованы. Всем должникам судебный пристав разъяснял необходимость погашения задолженности во избежание дальнейших принудительных мер.

Напомним, что недалеко от остановки, где у омичей конфисковали 12 авто, водители массово получают штрафы за превышение скорости.