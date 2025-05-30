Обновлению подлежит более 100 километров инженерных сетей.

В Омской области уже активно ведется подготовка к новому осенне-зимнему отопительному сезону. Основные итоги прошедшего сезона и перспективы готовности к следующей зиме обсудили на заседании правительства региона под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко.

К началу прошлого отопительного периода было полностью готово 100 % объектов коммунальной инфраструктуры. В течение всего сезона обеспечивался необходимый запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ. Дежурные службы, специализированные бригады и техника работали круглосуточно.

Сейчас начинается активная фаза подготовки к следующему отопительному сезону. На эти цели планируется выделить около 8 миллиардов рублей, включая средства федерального, областного и муниципального бюджетов, а также внебюджетные источники. В рамках подготовки будут модернизироваться и реконструироваться 1134 теплоисточника, 2316 км тепловых и 10 274 км водопроводных сетей.

Губернатор поручил уделять особое внимание выполнению мероприятий федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Омской области в текущем году планируется обновить более 100 км инженерных сетей.

Мониторинг хода подготовки к отопительному сезону организован министерством энергетики и ЖКХ региона на постоянной основе. Рабочие совещания проводятся с участием представителей муниципальных властей и специалистов Ростехнадзора.