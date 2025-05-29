Депутаты регионального парламента приняли ряд законопроектов, касающихся перехода на одноуровневую систему местного самоуправления в Омской области.

Сегодня, 29 мая, в повестке пленарного заседания областного парламента больше 10 вопросов касались реформы местного самоуправления. Депутаты рассмотрели проекты законов, устанавливающие границы муниципальных округов, а также законопроект об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» на территории Омской области и о внесении изменений в отдельные законы Омской области».

– Муниципальная реформа идет у нас в два этапа. Первый этап прошел в соответствии со 131-м Федеральным законом – об общих принципах местного самоуправления. И, соответственно, был принят новый закон в этом году, под номером 33 («Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»), в котором содержатся законодательные новеллы. В соответствии с новым – законом № 33 – сегодня были приняты вот эти новеллы и у нас в регионе. В частности, принято решение о том, что вносить кандидатуру главы муниципального округа будет губернатор – непосредственно в тот или иной окружной Совет. Это будет происходить по представлению политических партий, представленных в парламенте. А также общественной палаты, в которой представлена практически вся палитра общественных организаций региона. И ассоциации местного самоуправления, в которой представлены все муниципальные образования. Вот эти субъекты имеют право выдвинуть свои кандидатуры и предложить их губернатору. И, соответственно, губернатор уже будет отсматривать эти кандидатуры и предлагать их для избрания главой. Это одна из новелл, которая заложена в том числе и в федеральном законе, напрямую касающаяся главы административного округа. Это здесь уже не обсуждается. А это было предложено для того, чтобы использовать новеллу в том числе и для избрания глав округов, – прокомментровал спикер областного парламента Александр Артемов.

Таким образом, новый документ завершает переход на одноуровневую систему местного самоуправления и устанавливает единый подход к избранию глав городских и муниципальных округов. 28 районов Омской области из 32 уже перешли на одноуровневую систему самоуправления.