Областные парламентарии на майском пленарном заседании приняли к рассмотрению вопрос об увеличении бюджета территориального фонда ОМС.

Одной из важнейший тем, обсуждаемых на пленарном заседании регионального парламента сегодня, стал вопрос об увеличении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области.

Законопроектом предусматривается увеличение объема доходов и расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2025 год в связи с предоставлением фонду иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

– Значительно увеличилась доходная часть, и нужно отдать должное активной работе фонда и правительства региона. Наш губернатор с федеральным руководством фонда и новым руководством территориального фонда очень активно сотрудничают, поэтому удалось достичь достаточно хороших цифр. Речь о более чем 16 % увеличения. А это и ремонты, новое оборудование, и гарантированные выплаты, – подчеркнул спикер областного парламента Александр Артемов.

Речь идет об увеличении бюджета более чем на 6 миллиардов рублей. В документе обозначено, какие средства пойдут на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 5 декабря 2024 года № 3581-р. Речь идет о софинансировании расходов медорганизаций. Также предусмотрены стимулирующие денежные выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Проект закона принят к рассмотрению.