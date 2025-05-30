Ежегодно объем рынка колбасок для гриля растет до 20 %.

Бренд «Омский бекон» открывает сезон гриля запуском масштабной рекламной кампании. В центре внимания один из самых популярных и ярких продуктов гриль-серии бренда – колбаски «Омский бекон».

Рекламная кампания «Омского бекона» погружает в атмосферу теплых встреч, веселых пикников с друзьями и вкусной едой, приготовленной на огне. Настроение усиливает узнаваемая музыкальная тема – бодрый гимн гриль-сезона в Сибири.

Слова трека «Наслаждения закон – колбаски «Омский бекон»!» идеально подобраны для того, чтобы напевать их, разжигая мангал. Слоган кампании «Мясо. Лето. Гриль» лаконично и метко раскрывает тему летнего отдыха на природе.

– Рекламная кампания посвящена одному из самых популярных продуктов нашей гриль-серии, которые разделяют с нашими потребителями самые радостные летние события, – сказал директор АО «Омский бекон» Налепов Денис Михайлович. – Наш ролик как напоминание, что гриль – это не просто про еду. Это про атмосферу, про настроение. Мы хотим, чтобы в эти моменты на столе у наших покупателей были вкусные, сочные и качественные продукты. А широкий выбор продуктов, идеально подходящих для гриля – колбаски, шашлыки и котлеты для бургеров, позволяет каждое такое застолье сделать уникальным.

Ассортимент категории «Омского бекона» включает как классические вкусы, так и оригинальные сочетания: с картофелем и чесноком, с жареным луком и беконом, кавказские и европейские вкусы. В этом сезоне появятся и новинки: колбаски «Аджарские», «Баварские» и «Шашлычные».

Их наряду с текущим ассортиментом уже можно встретить на полках крупнейших торговых сетей Омска и других городов Сибири. Все продукты «Омского бекона» производятся из мяса свиней породы Duroc, выращенных в собственном свиноводческом комплексе.

В ближайшие выходные столбики термометров поднимутся почти до 30 °С – самое время закупить колбаски и отправиться на пикник.

Не забудьте запечатлеть красивый кадр и поделитесь им в сообществе бренда «Омский бекон».

За самую креативную сервировку можно выиграть очень нужный приз для вашего вкусного лета – гриль-казан и др.