Омск-Информ
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·Авто

Инспекторы усилят контроль за водителями двухколесного транспорта, проверяя наличие прав, регистрации и мотошлемов.
В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, на территории Омской области Госавтоинспекция организует оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоциклист». Акция направлена на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов и улучшение дорожной ситуации в регионе.
Госавтоинспекция напомнила, что мотоцикл должен быть зарегистрирован надлежащим образом. Наряду с регистрацией также требуется наличие соответствующего водительского удостоверения определенной категории. Кроме того, обязательное требование использования защитного оборудования, в частности мотошлема. Управление мотоциклом без защиты значительно повышает риски серьезных последствий при авариях.
Также водители мотоциклов призываются ответственно относиться к соблюдению общих требований правил дорожного движения, включая ограничение скорости, поддержание безопасного расстояния до других автомобилей и осторожность при движении рядом с транспортными средствами в плотном дорожном потоке.
Напомним, что ранее ГИБДД проводила профилактическую акцию «Трезвость». Инспекторы выявляли нарушителей, находящихся пьяными за рулем.
Мария Филимонова
·Авто

Инспекторы усилят контроль за водителями двухколесного транспорта, проверяя наличие прав, регистрации и мотошлемов.
В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, на территории Омской области Госавтоинспекция организует оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоциклист». Акция направлена на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов и улучшение дорожной ситуации в регионе.
Госавтоинспекция напомнила, что мотоцикл должен быть зарегистрирован надлежащим образом. Наряду с регистрацией также требуется наличие соответствующего водительского удостоверения определенной категории. Кроме того, обязательное требование использования защитного оборудования, в частности мотошлема. Управление мотоциклом без защиты значительно повышает риски серьезных последствий при авариях.
Также водители мотоциклов призываются ответственно относиться к соблюдению общих требований правил дорожного движения, включая ограничение скорости, поддержание безопасного расстояния до других автомобилей и осторожность при движении рядом с транспортными средствами в плотном дорожном потоке.
Напомним, что ранее ГИБДД проводила профилактическую акцию «Трезвость». Инспекторы выявляли нарушителей, находящихся пьяными за рулем.
Мария Филимонова