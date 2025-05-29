Инспекторы усилят контроль за водителями двухколесного транспорта, проверяя наличие прав, регистрации и мотошлемов.

В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, на территории Омской области Госавтоинспекция организует оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоциклист». Акция направлена на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов и улучшение дорожной ситуации в регионе.

Госавтоинспекция напомнила, что мотоцикл должен быть зарегистрирован надлежащим образом. Наряду с регистрацией также требуется наличие соответствующего водительского удостоверения определенной категории. Кроме того, обязательное требование использования защитного оборудования, в частности мотошлема. Управление мотоциклом без защиты значительно повышает риски серьезных последствий при авариях.

Также водители мотоциклов призываются ответственно относиться к соблюдению общих требований правил дорожного движения, включая ограничение скорости, поддержание безопасного расстояния до других автомобилей и осторожность при движении рядом с транспортными средствами в плотном дорожном потоке.