За вождение в нетрезвом виде можно лишиться прав на 1,5-2 года.
Завтра, 13 апреля, на территории Омской области пройдет профилактическая акция «Трезвость», которую организует Госавтоинспекция. Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы будут выявлять нарушителей, находящихся пьяными за рулем.
– Наряды ДПС будут максимально ориентированы на профилактику правонарушений в части управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Мероприятие пройдет в форме сплошных проверок. Его цель – предупреждение дорожно-транспортных правонарушений, в том числе с участием водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, – сообщили в ведомстве.
Госавтоинспекция Омской области напомнила, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского освидетельствования влечет за собой административную ответственность в виде лишения прав на управление транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрено уголовное наказание.