Евгений Ярославлев стал первым новичком «Омских Крыльев» в межсезонье.

Состав «Омских Крыльев» пополнил лучший вратарь ВХЛ Евгений Ярославлев, выступавший за «Динамо» (Санкт-Петербург). Он стал первым новобранцем в составе фарм-клуба «Авангарда» в межсезонье, сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда».

31-летний хоккеист подписал односторонний контракт в ВХЛ и будет получать больше миллиона рублей в месяц. Это рекордная зарплата для лиги. Такие суммы в ВХЛ встречаются очень редко.

В сезоне 2024/25 Ярославлев сыграл два матча за основную команду «Динамо» в КХЛ, а большую часть сезона провел в составе его фарм-клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее руководящий состав омичей пополнил еще один «динамовец». Помощником генменеджера «Авангарда» стал Михаил Бирюков, который во время игровой карьеры выступал на позиции вратаря и становился чемпионом мира. После завершения игровой карьеры он добился успеха в роли тренера и спортивного менеджера.