Михаил Бирюков будет отвечать за работу фарм-клубов в ВХЛ и МХЛ.

Омский «Авангард» объявил о назначении Михаила Бирюкова на пост помощника генерального менеджера. Такая вероятность анонсировалась ранее инсайдерами. Теперь информация обрела официальное подтверждение.

Генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин отметил, что Бирюков человек с большим хоккейным опытом. В прошлом специалист был вратарем, становился чемпионом мира, а после завершения карьеры успешно проявил себя как тренер и спортивный руководитель.

– Он долгое время работал в клубах ВХЛ как спортивный директор и как главный тренер. Более десяти лет участвовал в комплектовании команд, в том числе АКМ, которая в прошлом году играла в финале. Был спортивным директором ХК «Динамо» Санкт-Петербург – команда в этом сезоне выиграла бронзу и дошла до полуфинала, – рассказал Сопин.

Кроме того, генменеджер «ястребов» добавил, что Бирюков хорошо знает рынок ВХЛ и ориентируется в молодежной лиге, а также среди выпускников хоккейных школ и академий по всей стране, что поможет стать игрокам обеих команд сильнее. К слову, специалист, как и Алексей Сопин до омской команды трудился в «Динамо».