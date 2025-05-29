Прием пищи сразу после подъема может негативно отразиться на кишечнике.
Диетолог и физиотерапевт Ксеви Вердагер поделился рекомендациями относительно утреннего приема пищи. По словам эксперта, опубликованным изданием El Español, людям, привыкшим плотно завтракать сразу после подъема, стоит пересмотреть свою традицию.
Вердагер акцентирует внимание на том, что кишечник человека имеет собственный биологический ритм, известный как циркадные часы. Согласно этому ритму, желудочно-кишечная система первые 60 минут после пробуждения не готова полноценно функционировать и эффективно перерабатывать еду.
Поэтому эксперт советует начать утро лишь с небольшой порции жидкости – кофе или зеленого чая. Важно отметить, что напиток должен употребляться именно в чистом виде, без добавления молока любого типа, меда, сахара либо других компонентов, требующих дополнительной нагрузки на пищеварительную систему.