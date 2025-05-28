Омск-Информ
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·Общество

Под конец полномочий главу Нововаршавского района удостоили знака отличия.

28 мая 2025 года стало известно, что глава Нововаршавского района Омской области Владимир Шефер досрочно сложил свои полномочия. Об этом сообщают в местном издании «Целинник», ссылаясь на решение депутатов районного Совета.

Примечательно, что вчера, 27 мая, Владимир Шефер был награжден государственной наградой – знаком отличия «За служение Омской области» I степени. 

Владимир Шефер родился в Нововаршавке. После окончания СибАДИ работал в Нововаршавском ДРГСУ и возглавлял Нововаршавский филиал компании «Омскагромромдорстрой». С 1998 по 2018 год он руководил разными филиалами Омского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. В декабре 2018 года Владимир Шефер занял должность главы Нововаршавского района. В 2024 году Шефер переизбрался на второй срок.

Олег Кипорук
·Общество

Под конец полномочий главу Нововаршавского района удостоили знака отличия.

28 мая 2025 года стало известно, что глава Нововаршавского района Омской области Владимир Шефер досрочно сложил свои полномочия. Об этом сообщают в местном издании «Целинник», ссылаясь на решение депутатов районного Совета.

Примечательно, что вчера, 27 мая, Владимир Шефер был награжден государственной наградой – знаком отличия «За служение Омской области» I степени. 

Владимир Шефер родился в Нововаршавке. После окончания СибАДИ работал в Нововаршавском ДРГСУ и возглавлял Нововаршавский филиал компании «Омскагромромдорстрой». С 1998 по 2018 год он руководил разными филиалами Омского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. В декабре 2018 года Владимир Шефер занял должность главы Нововаршавского района. В 2024 году Шефер переизбрался на второй срок.

Олег Кипорук