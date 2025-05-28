Омск-Информ
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·Спорт

Новый дом команды сможет вместить в 4,5 раза больше болельщиков.
Стало известно, что фарм-клуб хоккейного клуба «Авангард» «Омские Крылья» вскоре сможет сменить арену для домашних матчей. По сведениям инсайдера Алексея Шевченко, местом проведения будущих встреч станет СКК им. Блинова.
– «Омские Крылья» в следующем сезоне будут играть в СКК им. Блинова в Омске. «Молодежка» останется в шиномонтажке, – сообщил Шевченко.
Площадка, расположенная в Хоккейной академии «Авангард», рассчитана всего на 1200 зрителей, в то время как новая площадь предлагает гораздо большие возможности. Спортивно-концертный комплекс может разместить 5200 человек.
Ранее сообщалось о старте ремонта аварийного СКК имени Блинова. На прошлой неделе сотрудники подрядной организации приступили к демонтажным работам на крыльце спорткомплекса.
Мария Филимонова
·Спорт

Новый дом команды сможет вместить в 4,5 раза больше болельщиков.
Стало известно, что фарм-клуб хоккейного клуба «Авангард» «Омские Крылья» вскоре сможет сменить арену для домашних матчей. По сведениям инсайдера Алексея Шевченко, местом проведения будущих встреч станет СКК им. Блинова.
– «Омские Крылья» в следующем сезоне будут играть в СКК им. Блинова в Омске. «Молодежка» останется в шиномонтажке, – сообщил Шевченко.
Площадка, расположенная в Хоккейной академии «Авангард», рассчитана всего на 1200 зрителей, в то время как новая площадь предлагает гораздо большие возможности. Спортивно-концертный комплекс может разместить 5200 человек.
Ранее сообщалось о старте ремонта аварийного СКК имени Блинова. На прошлой неделе сотрудники подрядной организации приступили к демонтажным работам на крыльце спорткомплекса.
Мария Филимонова