Переедание ягоды может вызвать негативные для здоровья последствия.

Черешня считается полезной ягодой, содержащей витамины и антиоксиданты, но ее избыточное потребление может нанести серьезный ущерб здоровью людей с некоторыми заболеваниями.

Детский эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина пояснила, что наиболее уязвимыми являются пациенты с заболеваниями желчного пузыря. Дело в том, что черешня значительно увеличивает секрецию желчи, а при наличии застоев или воспаления желчных протоков возникает риск развития болевых ощущений, чувства тяжести и дискомфорта в районе правого подреберья.

Особенно осторожно следует подходить к употреблению черешни людям с пониженным кровяным давлением.

– Черешня обладает легким мочегонным эффектом и расширяет сосуды. Если вы съедите пару ягод, ничего не произойдет, однако если употребите килограмм, это может закончиться головокружением, слабостью, «мушками» в глазах и ощущением скорой потери сознания, – пояснила врач «Ленте.ру»

Пациентам с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта тоже стоит воздержаться от больших доз черешни. Ягоды способны усилить процессы брожения, вызывая повышенную продукцию газов, вздутие живота, урчание и ощущение тяжести. Особенную опасность представляет собой черешня для пациентов с гастритом и синдромом раздраженного кишечника.

Еще одна группа риска – аллергики. Черешня может стать причиной тяжелых реакций, включая крапивницу, расстройство пищеварения и развитие отеков. Эти симптомы возникают вследствие перекрестных аллергических реакций между аллергенами черешни и белковыми структурами яблока, орехов и пыльцы растений.

Эксперт также подчеркнула важность соблюдения разумного подхода к рациону и посоветовала внимательно следить за реакциями своего организма на продукты питания.