Тонны макулатуры обменяли на саженцы и озеленили город.

В жилом комплексе «Тарская крепость» сторонники партии «Новые люди» провели четвертый этап экологической акции «Бумага на дерево». В этот раз участники высадили деревья, превратив собранные тонны макулатуры в зеленые насаждения, которые будут радовать местных жителей.

Проект стартовал летом 2023 года при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко. За это время партия собрала уже 7,5 тонны вторсырья. Только в рамках последнего этапа омичи сдали почти 3 тонны бумаги.

Ее основная часть поступила от органов власти Омской области. Там хранится куча старых документов, которые уже не несут пользы, но могут помочь сохранить природу. Средства от переработки макулатуры направляют на закупку саженцев. Так в городе появилась уже четвертая аллея.

В посадке участвовали жители, сотрудники госструктур и сторонники партии. По словам секретаря реготделения «Новых людей» в Омской области Ильи Смирнова, такие акции – пример эффективного взаимодействия горожан и власти.

– Подобные инициативы должны стать регулярными, – сказал Илья Смирнов. – Это не просто озеленение, а совместное дело, благодаря которому Омск становится чище, зеленее и уютнее. Благодарим каждого, кто поддерживает и участвует в нашем проекте.

Организаторы планируют расширить список участников акции. Ожидается, что к сбору макулатуры подключат новые учреждения, а до конца 2024 года в городе высадят еще несколько аллей. Главная цель – компенсировать нехватку зеленых зон и сделать Омск более экологичным.

Узнать больше о проекте по сбору макулатуры и присоединиться к нему можно на его странице во «ВКонтакте» по ссылке.