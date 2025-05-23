Омск-Информ
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·Общество

Город временно лишился развлечений из-за гроз, ветра и града.

Из-за ухудшения погоды в Омске временно остановили работу аттракционов. Кроме того, будут отменены все концертные программы в парках, запланированные на предстоящие выходные.

Напомним, что из-за непогоды также отменили фестиваль «Та самая молодежная...», запланированный на 23 и 24 мая на Любинском проспекте и концерт Омского академического симфонического оркестра под открытым небом, который должен был пройти 24 мая на площади у Концертного зала.

Алексей Новиков
·Общество

Город временно лишился развлечений из-за гроз, ветра и града.

Из-за ухудшения погоды в Омске временно остановили работу аттракционов. Кроме того, будут отменены все концертные программы в парках, запланированные на предстоящие выходные.

Напомним, что из-за непогоды также отменили фестиваль «Та самая молодежная...», запланированный на 23 и 24 мая на Любинском проспекте и концерт Омского академического симфонического оркестра под открытым небом, который должен был пройти 24 мая на площади у Концертного зала.

Алексей Новиков