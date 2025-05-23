Омск-Информ
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·Общество

Также не состоится концерт Омского академического симфонического оркестра под открытым небом.

Из-за ухудшения погодных условий в Омске отменены сразу два культурных мероприятия.

Фестиваль «Та самая молодежная...», запланированный сегодня на Любинском проспекте, не состоится, сообщили в мэрии.

Также, по информации «Омск_путеводитель», не будет проведен концерт Омского академического симфонического оркестра под открытым небом, который должен был пройти 24 мая на площади у Концертного зала.

О возможной новой дате концерта организаторы сообщат дополнительно.

Алексей Новиков
·Общество

Также не состоится концерт Омского академического симфонического оркестра под открытым небом.

Из-за ухудшения погодных условий в Омске отменены сразу два культурных мероприятия.

Фестиваль «Та самая молодежная...», запланированный сегодня на Любинском проспекте, не состоится, сообщили в мэрии.

Также, по информации «Омск_путеводитель», не будет проведен концерт Омского академического симфонического оркестра под открытым небом, который должен был пройти 24 мая на площади у Концертного зала.

О возможной новой дате концерта организаторы сообщат дополнительно.

Алексей Новиков