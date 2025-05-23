Перед матчем омичей ждет бесплатная развлекательная программа.

В воскресенье, 25 мая, в 17:00 футболисты омского «Иртыша» сыграют с «Сибирью» из Новосибирска. Матч пройдет на стадионе «Красная звезда». Этот будет 82-я игра, которую между собой играют сибирские команды.

В 15:30 в фойе манежа «Красной звезды» болельщиков ждет бесплатная развлекательная программа. Гости сыграют в настольный футбол и игровую приставку, посетят мастер-класс по рисованию плакатов и автограф-сессию с нападающим Омаром Поповым. Также омичей ждет аквагрим, а в перерыве матча – конкурс «Попади в перекладину».

Отметим, что омский клуб вернулся после выезда. «Иртыш» сыграл вничью с «Форте» из Таганрога и одержал победу над «Калугой». Сейчас у клуба есть хоршие шансы выйти в золотую группу. В турнирной таблице омичи находятся на 5-м месте с 19 очками. «Сибирь» занимает 2-е место и имеет 25 очков.

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