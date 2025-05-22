В Кыргызстане прошла Международная выставка Евразийского образования.

Сотрудники Омского аграрного университета приняли участие в девятой Международной выставке Евразийского образования. Мероприятие прошло в городах Ош и Джалал-Абад на юге Кыргызстана. Также представители ОмГАУ провели профориентационные мероприятия с учащимися школ и колледжей Кыргызстана.

В выставке приняли участие более 4 тысяч учеников с 8-го по 11-й класс, которые проявляют интерес к качественному российскому образованию. Школьники и студенты колледжей Кыргызстана познакомились с современными программами обучения в ОмГАУ, узнали больше о жизни студентов в омском вузе, системе поддержки иностранных студентов и заинтересовались поступлением.

Отметим, что за время выставки подписали проекты соглашений с агроэкономическим колледжем и Ошским сельскохозяйственным техникумом. Вместе с администрацией, сотрудниками и студентами агроэкономического колледжа посадили дерево дружбы.

В последний день выставки сотрудники Омского ГАУ побывали в Ошском государственном университете. По итогам встречи стороны договорились сотрудничать в сферах образования и науки. Также подписали договор о сотрудничестве в рамках работы сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества.