В руководящий состав АЛХ недавно вошел известный омский предприниматель Святослав Капустин. Лига, которой он помогает развиваться, уникальна для России.

Хоккей в России всегда был одним из самых популярных видов спорта. Миллионы болельщиков следят за выступлениями профессиональных клубов, борьбой за Кубок Гагарина и североамериканский Кубок Стэнли. Сотни тысяч россиян сами выходят на лед, играя в хоккей с друзьями, коллегами по работе, деловыми партнерами.

Крупнейшее объединение любительских хоккейных лиг в России – Ассоциация любительского хоккея. В ее составе более 50 лиг и свыше 500 команд со всей страны. Ассоциация была основана в 2017 году. Среди участников АЛХ – серьезные и авторитетные структуры, такие как Региональная хоккейная лига и ЛХЛ-77. Руководит ассоциацией Алина Бородаева, основательница любительского клуба «А-Линия», который и по сей день остается старейшим хоккейным клубом Москвы. Бородаева – единственная женщина в России, стоящая во главе мужского хоккейного клуба. За этот уникальный статус в 2024 году ее имя было внесено в Книгу рекордов России.

Престижу ассоциации придают и известные спортсмены в руководстве. Вице-президентами организации являются двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой и олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов. Недавно вице-президентом АЛХ стал известный омский предприниматель и меценат Святослав Капустин.

Ассоциация регулярно проводит гала-матчи, приуроченные к памятным датам и значимым событиям. Эти игры давно стали больше, чем просто хоккей: это статусные мероприятия с особой атмосферой. На лед выходит сборная АЛХ, в составе которой сенаторы, депутаты, высокопоставленные чиновники, представители силовых структур и бизнеса. Их соперниками становятся лучшие любительские команды.

Попасть в сборную крайне сложно – здесь не важны деньги или популярность, главное – безупречная репутация. Состав команды лично формирует Алина Бородаева, принципиально не допуская случайных людей.

Один из самых знаковых и символичных проектов АЛХ – матч «Нет ничего невозможного» вошел в число полуфиналистов 5-го Всероссийского конкурса проектов в сфере любительского спорта «Ты в игре». Независимые эксперты выделили его из более чем 5,5 тыс. проектов, рассмотренных на первом этапе. Теперь уже в рамках «Народного голосования» из 280 лучших проектов предстоит выбрать участников финала. Гран-при конкурса определен в 1 млн рублей, приз победителям номинаций – в 300 тыс. рублей. Также предусмотрен специальный приз для победителей народного голосования.

Всероссийский конкурс «Ты в игре» помогает находить и поддерживать яркие спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Заявленной концепции полностью соответствует проект «Нет ничего невозможного». Матч стал не только ярким событием в российском хоккее, но и важным мероприятием, консолидирующим общество. Участие в нем приняли следж-хоккейные команды, состоящие из бойцов спецоперации, которые вышли на лед вместе с членами Федерального собрания РФ, депутатами Госдумы и другими игроками команды АЛХ, состоящей из представителей руководства силовых структур, губернаторов, олимпийских чемпионов, звезд шоу-бизнеса.

Сейчас ассоциация готовит очередной тематический матч с участием звезд спорта, ветеранов и VIP-гостей. Уже в следующем сезоне планируется масштабный Кубок АЛХ – турнир с участием лучших любительских команд страны. Не исключено, что в нем примут участие и команды по хоккею с мячом.