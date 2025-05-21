Чтобы отремонтировать провал, понадобится несколько месяцев.

Около недели назад на улице Карпинского в Старом Кировске, в районе пересечения с улицей Олега Кошевого, произошел обвал дорожного полотна. По словам местных жителей, провал с каждым днем увеличивается, но никаких работ по его устранению до сих пор не начато. Жители близлежащего многоквартирного дома опасаются, что провал может повлечь за собой повреждение здания.

– Крик о помощи! Огромная яма растет с каждым днем, на фото она меньше в два раза, размывает изнутри на глубине. Ничего не делается, кроме как выставили заграждение, и все, даже не могут перекрыть улицу. Трактора и авто продавливают еще сильнее, рядом наш пятиэтажный дом, мы боимся обрушения, – поделился омич в группе «Аварийный Омск».

Как пояснили в компании «Росводоканал Омск», быстро восстановить разрушенный участок дороги не удастся – работы могут занять несколько месяцев. Пока место провала лишь обозначено ограждением и сигнальной лентой.

– Провал на сетях канализации по улице Карпинского, 37, огорожен. Бригада водоканала проверяет состояние ограждения ежедневно. Требуется ремонт участка канализационного коллектора большого диаметра, проложенного на глубине более 7 метров. В компании в ближайшее время определятся со способом ремонтных работ и начнут процедуры по выбору подрядной организации. Ремонтные работы продлятся несколько месяцев, – сообщили представители водоканала.

Несмотря на подробное объяснение, местные жители требуют более решительных действий по устранению аварии.