Омск-Информ
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·Происшествия

Чтобы отремонтировать провал, понадобится несколько месяцев. 

Около недели назад на улице Карпинского в Старом Кировске, в районе пересечения с улицей Олега Кошевого, произошел обвал дорожного полотна. По словам местных жителей, провал с каждым днем увеличивается, но никаких работ по его устранению до сих пор не начато. Жители близлежащего многоквартирного дома опасаются, что провал может повлечь за собой повреждение здания.

– Крик о помощи! Огромная яма растет с каждым днем, на фото она меньше в два раза, размывает изнутри на глубине. Ничего не делается, кроме как выставили заграждение, и все, даже не могут перекрыть улицу. Трактора и авто продавливают еще сильнее, рядом наш пятиэтажный дом, мы боимся обрушения, – поделился омич в группе «Аварийный Омск».

Как пояснили в компании «Росводоканал Омск», быстро восстановить разрушенный участок дороги не удастся – работы могут занять несколько месяцев. Пока место провала лишь обозначено ограждением и сигнальной лентой.

– Провал на сетях канализации по улице Карпинского, 37, огорожен. Бригада водоканала проверяет состояние ограждения ежедневно. Требуется ремонт участка канализационного коллектора большого диаметра, проложенного на глубине более 7 метров. В компании в ближайшее время определятся со способом ремонтных работ и начнут процедуры по выбору подрядной организации. Ремонтные работы продлятся несколько месяцев, – сообщили представители водоканала.

Несмотря на подробное объяснение, местные жители требуют более решительных действий по устранению аварии.

Алексей Новиков
·Происшествия

Чтобы отремонтировать провал, понадобится несколько месяцев. 

Около недели назад на улице Карпинского в Старом Кировске, в районе пересечения с улицей Олега Кошевого, произошел обвал дорожного полотна. По словам местных жителей, провал с каждым днем увеличивается, но никаких работ по его устранению до сих пор не начато. Жители близлежащего многоквартирного дома опасаются, что провал может повлечь за собой повреждение здания.

– Крик о помощи! Огромная яма растет с каждым днем, на фото она меньше в два раза, размывает изнутри на глубине. Ничего не делается, кроме как выставили заграждение, и все, даже не могут перекрыть улицу. Трактора и авто продавливают еще сильнее, рядом наш пятиэтажный дом, мы боимся обрушения, – поделился омич в группе «Аварийный Омск».

Как пояснили в компании «Росводоканал Омск», быстро восстановить разрушенный участок дороги не удастся – работы могут занять несколько месяцев. Пока место провала лишь обозначено ограждением и сигнальной лентой.

– Провал на сетях канализации по улице Карпинского, 37, огорожен. Бригада водоканала проверяет состояние ограждения ежедневно. Требуется ремонт участка канализационного коллектора большого диаметра, проложенного на глубине более 7 метров. В компании в ближайшее время определятся со способом ремонтных работ и начнут процедуры по выбору подрядной организации. Ремонтные работы продлятся несколько месяцев, – сообщили представители водоканала.

Несмотря на подробное объяснение, местные жители требуют более решительных действий по устранению аварии.

Алексей Новиков