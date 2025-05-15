Омск-Информ
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·Авто

Это место огородили.

В Старом Кировске провалилась дорога. Как сообщают омичи в соцсетях, это произошло на улице Карпинского в районе пересечения с улицей Олега Кошевого. Провал огородили дорожными барьерами и сигнальной лентой. Что стало причиной инцидента, не уточняется. 

Ремонт дорожного полотна пока не начался.

Андрей Андреев
·Авто

Это место огородили.

В Старом Кировске провалилась дорога. Как сообщают омичи в соцсетях, это произошло на улице Карпинского в районе пересечения с улицей Олега Кошевого. Провал огородили дорожными барьерами и сигнальной лентой. Что стало причиной инцидента, не уточняется. 

Ремонт дорожного полотна пока не начался.

Андрей Андреев