Омск-Информ
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·Общество

Врач советует снизить потребление сахара и муки.
Диетолог Сандра Моньино озвучила продукты, ускоряющие процессы старения организма. В первую очередь специалист советует исключить сахар и изделия из рафинированной муки. 
– Люди, которые их употребляют, гораздо быстрее потеряют подвижность и станут прикованными к постели, чем те, кто лучше питается, – пояснила эксперт в беседе с изданием Vanitatis.
Правильное питание влияет не только на внешность, но и на самочувствие человека в целом. Врач рекомендует употреблять в пищу полезные натуральные продукты, богатые белком, витаминами, кальцием и минералами. Важным дополнением к сбалансированному рациону диетолог называет регулярные занятия спортом.
Соблюдение этих рекомендаций поможет замедлить процесс старения и сохранить бодрость и энергию надолго.
Мария Филимонова
·Общество

Врач советует снизить потребление сахара и муки.
Диетолог Сандра Моньино озвучила продукты, ускоряющие процессы старения организма. В первую очередь специалист советует исключить сахар и изделия из рафинированной муки. 
– Люди, которые их употребляют, гораздо быстрее потеряют подвижность и станут прикованными к постели, чем те, кто лучше питается, – пояснила эксперт в беседе с изданием Vanitatis.
Правильное питание влияет не только на внешность, но и на самочувствие человека в целом. Врач рекомендует употреблять в пищу полезные натуральные продукты, богатые белком, витаминами, кальцием и минералами. Важным дополнением к сбалансированному рациону диетолог называет регулярные занятия спортом.
Соблюдение этих рекомендаций поможет замедлить процесс старения и сохранить бодрость и энергию надолго.
Мария Филимонова