Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Бывшую территорию работавшего на «оборонку» завода «Электроточприбор» хотят приспособить для «мирных» целей.

У нового омского проекта «Пешеходный Любинский» может появится конкурент. Речь идет о бывшей территории завода «Электроточприбор», занимающей огромное пространство между остановками «Академия транспорта» и «Дом печати» на проспекте Маркса.

Накануне Омский союз архитекторов и команда «Город решает» провели стратегическую сессию, на которой обсуждалось применение бывших заводских корпусов. Корреспондент «Омск-информа» собрал все озвученные идеи.

Сотни арендаторов и собственников

Сейчас территория завода похожа на лоскутное одеяло, состоящее из 18 корпусов со множеством собственников и арендаторов. Здания в разной степени сохранности, в одном из них почти у каждого из кабинетов есть свой собственник. Есть два объекта культурного наследия. Земля под проездами принадлежит муниципалитету. Большое количество интересантов, безусловно, может стать препятствием для дальнейшего развития территории. 

Вторая сложность – разномастность бизнеса, занявшего бывшие заводские корпуса. Среди тех, кто здесь работает, – Омская IT-академия, кожгалантерея собственного изготовления из натуральной кожи, школа танцев, швейные мастерские, объекты здравоохранения, образования, индустрии красоты, общепита, автосалоны и т.д., и т.п. Точек соприкоснения у них объективно немного.

Перепады высот

Да и сама территория чисто географически имеет ряд особенностей и сложностей. Основная – это спуск к реке, перепады высот достигают шести метров.

– На «Электроточке» есть бывшие буферные зоны между производством и жилыми кварталами, так называемые зоны отчуждения, которые теперь заняты гаражами, складами и сараями, – описал территорию архитектор Ефим Фрейдин.

Город решает

Стратегическая сессия – это работа в командах, которые должны «родить» предложения. Одна из них считает, что на данной территории нужны маленькие кофейни, до 50 человек. Нужна танцевальная площадка, она же каток зимой. Скейт-парк для молодежи, амфитеатр, фотозоны, выставочное пространство, площадки для детей и творчества, а не кальянные и кафе, где подают алкоголь.

– Никакого мусора, никаких лишних магазинов с одеждой, со всяким китайским ширпотребом. Никаких страшных фасадов, все должно быть отреставрировано. И еще должна быть зона для прогулки домашних животных, – отметила группа.

Отразить историю завода в городском пространстве и сделать в едином стиле все фасады предложила вторая группа. Вернуть все корпуса заводу и создать новейшее производство на этой базе призвали третьи.

Собственники более погружены в проблемы территории, им бы хотелось создать здесь кластер креативных индустрий.

– Сейчас на выходные ограничивают кусок Любинского проспекта и проводят гуляния. Также здесь можно с вечера пятницы, с вечера субботы ограничивать въезд машин, какие-то проезды перекрывать, которые не так популярны, и там устраивать мероприятия: распродажи, лекции, концерты, приглашать сюда артистов. У нас, получается, сформировался кластер досуговый в одном радиусе, несколько заведений, которые можно было объединить и устраивать общие музыкальные мероприятия, – заявили участники сессии из собственников и арендаторов.  

Также была озвучена идея создать мастерские для демонстрации возможностей ремесленников, тех же швей или скорняков. А также организовать работу музея промышленности, все же Омск – город заводов и фабрик.

Все идеи будут обобщены, с ними начнут работать архитекторы, чтобы предложить проекты обустройства пространства. Что же касается проблем территории, то они, надо полагать, решатся нескоро.

Наталья Корнеева
·Общество

Бывшую территорию работавшего на «оборонку» завода «Электроточприбор» хотят приспособить для «мирных» целей.

У нового омского проекта «Пешеходный Любинский» может появится конкурент. Речь идет о бывшей территории завода «Электроточприбор», занимающей огромное пространство между остановками «Академия транспорта» и «Дом печати» на проспекте Маркса.

Накануне Омский союз архитекторов и команда «Город решает» провели стратегическую сессию, на которой обсуждалось применение бывших заводских корпусов. Корреспондент «Омск-информа» собрал все озвученные идеи.

Сотни арендаторов и собственников

Сейчас территория завода похожа на лоскутное одеяло, состоящее из 18 корпусов со множеством собственников и арендаторов. Здания в разной степени сохранности, в одном из них почти у каждого из кабинетов есть свой собственник. Есть два объекта культурного наследия. Земля под проездами принадлежит муниципалитету. Большое количество интересантов, безусловно, может стать препятствием для дальнейшего развития территории. 

Вторая сложность – разномастность бизнеса, занявшего бывшие заводские корпуса. Среди тех, кто здесь работает, – Омская IT-академия, кожгалантерея собственного изготовления из натуральной кожи, школа танцев, швейные мастерские, объекты здравоохранения, образования, индустрии красоты, общепита, автосалоны и т.д., и т.п. Точек соприкоснения у них объективно немного.

Перепады высот

Да и сама территория чисто географически имеет ряд особенностей и сложностей. Основная – это спуск к реке, перепады высот достигают шести метров.

– На «Электроточке» есть бывшие буферные зоны между производством и жилыми кварталами, так называемые зоны отчуждения, которые теперь заняты гаражами, складами и сараями, – описал территорию архитектор Ефим Фрейдин.

Город решает

Стратегическая сессия – это работа в командах, которые должны «родить» предложения. Одна из них считает, что на данной территории нужны маленькие кофейни, до 50 человек. Нужна танцевальная площадка, она же каток зимой. Скейт-парк для молодежи, амфитеатр, фотозоны, выставочное пространство, площадки для детей и творчества, а не кальянные и кафе, где подают алкоголь.

– Никакого мусора, никаких лишних магазинов с одеждой, со всяким китайским ширпотребом. Никаких страшных фасадов, все должно быть отреставрировано. И еще должна быть зона для прогулки домашних животных, – отметила группа.

Отразить историю завода в городском пространстве и сделать в едином стиле все фасады предложила вторая группа. Вернуть все корпуса заводу и создать новейшее производство на этой базе призвали третьи.

Собственники более погружены в проблемы территории, им бы хотелось создать здесь кластер креативных индустрий.

– Сейчас на выходные ограничивают кусок Любинского проспекта и проводят гуляния. Также здесь можно с вечера пятницы, с вечера субботы ограничивать въезд машин, какие-то проезды перекрывать, которые не так популярны, и там устраивать мероприятия: распродажи, лекции, концерты, приглашать сюда артистов. У нас, получается, сформировался кластер досуговый в одном радиусе, несколько заведений, которые можно было объединить и устраивать общие музыкальные мероприятия, – заявили участники сессии из собственников и арендаторов.  

Также была озвучена идея создать мастерские для демонстрации возможностей ремесленников, тех же швей или скорняков. А также организовать работу музея промышленности, все же Омск – город заводов и фабрик.

Все идеи будут обобщены, с ними начнут работать архитекторы, чтобы предложить проекты обустройства пространства. Что же касается проблем территории, то они, надо полагать, решатся нескоро.

Наталья Корнеева