Бывшую территорию работавшего на «оборонку» завода «Электроточприбор» хотят приспособить для «мирных» целей.

У нового омского проекта «Пешеходный Любинский» может появится конкурент. Речь идет о бывшей территории завода «Электроточприбор», занимающей огромное пространство между остановками «Академия транспорта» и «Дом печати» на проспекте Маркса.

Накануне Омский союз архитекторов и команда «Город решает» провели стратегическую сессию, на которой обсуждалось применение бывших заводских корпусов. Корреспондент «Омск-информа» собрал все озвученные идеи.

Сотни арендаторов и собственников

Сейчас территория завода похожа на лоскутное одеяло, состоящее из 18 корпусов со множеством собственников и арендаторов. Здания в разной степени сохранности, в одном из них почти у каждого из кабинетов есть свой собственник. Есть два объекта культурного наследия. Земля под проездами принадлежит муниципалитету. Большое количество интересантов, безусловно, может стать препятствием для дальнейшего развития территории.

Вторая сложность – разномастность бизнеса, занявшего бывшие заводские корпуса. Среди тех, кто здесь работает, – Омская IT-академия, кожгалантерея собственного изготовления из натуральной кожи, школа танцев, швейные мастерские, объекты здравоохранения, образования, индустрии красоты, общепита, автосалоны и т.д., и т.п. Точек соприкоснения у них объективно немного.

Перепады высот

Да и сама территория чисто географически имеет ряд особенностей и сложностей. Основная – это спуск к реке, перепады высот достигают шести метров.

– На «Электроточке» есть бывшие буферные зоны между производством и жилыми кварталами, так называемые зоны отчуждения, которые теперь заняты гаражами, складами и сараями, – описал территорию архитектор Ефим Фрейдин.

Город решает

Стратегическая сессия – это работа в командах, которые должны «родить» предложения. Одна из них считает, что на данной территории нужны маленькие кофейни, до 50 человек. Нужна танцевальная площадка, она же каток зимой. Скейт-парк для молодежи, амфитеатр, фотозоны, выставочное пространство, площадки для детей и творчества, а не кальянные и кафе, где подают алкоголь.

– Никакого мусора, никаких лишних магазинов с одеждой, со всяким китайским ширпотребом. Никаких страшных фасадов, все должно быть отреставрировано. И еще должна быть зона для прогулки домашних животных, – отметила группа.

Отразить историю завода в городском пространстве и сделать в едином стиле все фасады предложила вторая группа. Вернуть все корпуса заводу и создать новейшее производство на этой базе призвали третьи.

Собственники более погружены в проблемы территории, им бы хотелось создать здесь кластер креативных индустрий.

– Сейчас на выходные ограничивают кусок Любинского проспекта и проводят гуляния. Также здесь можно с вечера пятницы, с вечера субботы ограничивать въезд машин, какие-то проезды перекрывать, которые не так популярны, и там устраивать мероприятия: распродажи, лекции, концерты, приглашать сюда артистов. У нас, получается, сформировался кластер досуговый в одном радиусе, несколько заведений, которые можно было объединить и устраивать общие музыкальные мероприятия, – заявили участники сессии из собственников и арендаторов.

Также была озвучена идея создать мастерские для демонстрации возможностей ремесленников, тех же швей или скорняков. А также организовать работу музея промышленности, все же Омск – город заводов и фабрик.

Все идеи будут обобщены, с ними начнут работать архитекторы, чтобы предложить проекты обустройства пространства. Что же касается проблем территории, то они, надо полагать, решатся нескоро.