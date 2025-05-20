На сегодняшний день готовность объекта составляет менее 70 %.

Готовность школы в омском микрорайоне Серебряный Берег составляет 69 %, образовательное учреждение могут не успеть сдать в обозначенные контрактом сроки, сообщает портал НГС55 со ссылкой на региональный минстрой. Строительством школы занимается компания «Русстрой» из Ингушетии.

Как выяснил «Омск-информ», подрядчику поставлена задача не затягивать с комплектованием оборудования, а департаменту образования мэрии – максимально быстро пройти лицензирование. Коллектив учреждения практически сформирован, а директора школы должны назначить со дня на день.

Согласно инсайдерской информации, контракт на строительство школы менялся 15 раз. Согласно новым условиям, сдача школы назначена на 16 июля текущего года. Власти рассчитывают, что учебное заведение откроет свои двери к 1 сентября. На сегодняшний день подрядчику оплачены выполненные работы на сумму 228 млн рублей из общего объема контракта в 1,1 миллиарда.

Напомним, что контракт на завершение строительства школы был подписан 11 июня 2024 года. Согласно первоначальным условиям, сдать объект планировалось до 28 декабря прошлого года.