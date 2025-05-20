Три маршрута временно перестанут курсировать до Амурского поселка.

Продолжается капитальный ремонт трамвайных путей в Амурском поселке Омска. Как пояснили в департаменте транспорта, трамваи несколько вечеров не будут курсировать до Амура. Их пустят по укороченным маршрутам.

В это время предполагается отремонтировать пути по улице Челюскинцев, на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.

Так, с 20:30 часов 20 мая до 5:30 часов 21 мая, с 20:30 часов 22 мая до 5:30 часов 23 мая трамваи № 1, 4, 7 поедут только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Отметим, что трамвайные пути приводят в порядок постепенно, участками. Из-за этого кажется, что реконструкция длится бесконечно.