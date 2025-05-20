«Газпром межрегионгаз Омск» предупредил должников, что подача газа прекращается.

По закону после завершения отопительного сезона «Газпром межрегионгаз Омск» начал приостанавливать подачу газа абонентам, которые не платят за голубое топливо для отопления своих домов в течение двух и более месяцев. Работы ведутся совместно с газораспределительными организациями и полицией.

Омичей предварительно уведомляют, что погасить долг нужно в течение 20 дней. Также контролеры поставщика газа выявляют случаи вмешательства абонентов в работу счетчиков газа или незаконного подключения к газовой сети.

Также «Газпром межрегионгаз Омск» продолжает работу с должниками, которые используют газ для приготовления пищи. По закону им отключают газ на протяжении всего года. Чтобы у должников снова появился газ, им нужно оплатить долг и услугу за повторное подключение к газовой сети. Газоснабжение восстанавливают в течение 5 рабочих дней после подачи заявки на подключение.