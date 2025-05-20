Популярность здорового образа жизни резко подняла спрос на натуральные продукты питания.

Уже доказано, что дикорастущие растения являются богатым источником витаминов. Чтобы получить максимальную пользу от дикоросов, необходимо знать несколько правил.

Лучшее место для сбора должно находиться подальше от дорог, обходить стороной нужно и парки, поскольку местная флора может быть обработана от насекомых. Рекомендуют собирать дикоросы в лесу, в их естественной среде обитания.

Необходимо знать, что полезнее всего в растении: у одних считаются корни, у других – цветки и кора. По питательной ценности некоторые из них содержат гораздо больше витаминов – в крапиве, например, витамина С больше, чем в апельсине.

Употребляют дикоросы без тепловой обработки, чтоб они сохранили максимальное количество питательных веществ.

Пищевая ценность:

Крапива – содержит калий, магний, железо, витамин С, каротин. Калорийность 24,8 ккал на 100 г.

Ромашка – содержит камедь, холин, эфирное масло, дубильные вещества, салициловую и аскорбиновую кислоту. Калорийность 9 ккал.

Костяника – содержит витамин С, дубильные вещества, лимонную кислоту, алкалоиды, флавоноиды. Калорийность 40 ккал.

Брусника – содержит органические кислоты (лимонную, яблочную и др.), железо, витамины группы В. Калорийность 46 ккал.

Суперфудами называют продукты, которые чрезвычайно полезны для здоровья и профилактики заболеваний. Они содержат антиоксиданты и витамины, а также жирные кислоты и полезные микроэлементы.

Примерами таких продуктов являются ягоды – это шиповник, черника, голубика, облепиха, ежевика, клюква, смородина. Зарубежные суперфуды – это чиа, авокадо, асаи и ягоды годжи.