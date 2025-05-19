Старая конструкция центрального входа уже демонтирована.

Впервые за многие годы начались работы по замене входной группы в парк «Зеленый остров». Старая конструкция центрального входа уже демонтирована, работы ведет частный инвестор – компания «ОмскСайдингИнвест», которой передана территория парка в долгосрочную аренду по условиям концессии.

Инновационная концепция реконструкции предполагает не только обновление основного входа с улицы Красный Путь, но и создание новых удобных входных групп со стороны улицы Кемеровской и микрорайона новостроек.

На обновленной конструкции разместят наименование парка, фирменный символ и анонсы мероприятий. Полностью завершить работы и представить новую входную группу хотят к празднованию Дня города, 3 августа.