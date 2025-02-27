Представитель инвестора рассказал о планах на ближайшие два года.

Сегодня, 27 февраля, на пресс-конференции директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева раскрыла планы по благоустройству парка «Зеленый остров». В ноябре прошлого года власти подписали концессионное соглашение с компанией «ОмскСайдингИнвест» Хусайна Закриева, которая готова потратить 2 млрд рублей на обновление популярной зоны отдыха в 59,4 га. В эту сумму входят обновление аттракционов, установка торговых объектов и благоустройство. Часть средств запланированы на содержание парка.

По словам представительницы инвестора, к нынешнему лету в сторону песчаной косы «Зеленого острова» оборудуют тематическую зону «Альпака-парк». Затраты составят 40–50 млн рублей.

– Этим проектом займется партнер «ОмскСайдингИнвеста». Он обеспечит взаимодействие с животными, экскурсовод станет проводить экскурсии для групп, – отметила Дарья Толмачева.

Само благоустройство начнется со входных групп. Причем такие входы появятся не только на Красном Пути, но и со стороны улицы Кемеровской и новостроек.

Над входной группой активно работают дизайнеры. Там появятся название парка, логотип, афиши, – пояснила представитель инвестора. – Планируется открыть входные группы ко Дню города.

После этого концессионер займется разведением потоков пешеходов, самокатов, велосипедов, авто. А также обследуют все капитальные строения, спортивные площадки и места выгула для собак на территории «Зеленого острова». Все это компания думает сделать за два года.