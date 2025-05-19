Теперь кешбэк начисляют бонусами в размере до 15 % от стоимости покупок.

Россельхозбанк запустил обновленную программу лояльности по дебетовым и кредитным картам для клиентов в Омской области. Клиенты смогут ежемесячно выбирать 5 категорий для начисления повышенного кешбэка до 15 % от суммы покупок, совершенных по картам.

Накопленные бонусные баллы можно конвертировать в рубли с опцией зачисления на карту или потратить в личном кабинете мобильного приложения банка или интернет-версии мобильного приложения на компенсацию покупок у партнеров банка. Так, клиентам доступен выбор авиа и ж/д билетов, бронирование отелей и туров по всей России, а также заказ фермерских продуктов с доставкой на дом. Компенсация в таком случае осуществляется по номиналу 1 балл к 1 рублю и не ограничена по количеству баллов.

– После обновления программы лояльности наши клиенты будут получать еще больше разнообразных преимуществ от покупок, – рассказал заместитель директора омского Россельхозбанка Сергей Золотарев. – Например, накопленный кешбэк можно потратить на путешествия. При этом баллами получится компенсировать полную стоимость поездки.

В случае конвертации баллов на рубли курс обмена зависит от оборота по карте за предыдущий месяц. Максимальный номинал 1 бонусного балла составляет 0,85 рубля при тратах более 75 тысяч рублей в месяц. Максимально доступная сумма начисления баллов за один месяц – 5 тысяч.

– В последнее время внутренний туризм сделал большой шаг в развитии, – сказал председатель ассоциации «Народный фермер» Омской области, заместитель руководителя КХ «Тритикум» Максим Левшунов. – В родной для нас Омской области есть множество замечательных мест, куда можно приехать для отдыха и получения новых впечатлений. Считаю, что чем больше будет возможностей для развития этой отрасли, тем лучше. Возможность покупать туры за бонусные баллы в рамках программ лояльности – один из аспектов повышения популярности внутреннего туризма.

Накопленные ранее баллы «Урожай» и «Вкусные баллы» перенесли в новую программу лояльности по курсу 1 к 1.

Подробную информацию по программе лояльности Россельхозбанка можно получить в отделениях Банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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