Ситуацию на дорогах усложняют аварии.

Сегодня вечером в Омске образовались 7-балльные пробки. Заторы образовались на центральных улицах: Фрунзе, Орджоникидзе и Красном Пути. Из-за ДТП пробки образовались также на улице Масленникова.

В Нефтяниках в красный окрасилась улица Заозерная. Заторы образовались также на проспектах Мира и Королева.

На Левом берегу из-за нескольких аварий пробки возникли на улице Лукашевича. Помимо этого, «встали» улицы Конева и 70 лет Октября.