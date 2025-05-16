Жители города смогут интересно провести выходные на «Летнем Любинском» и в сквере Дзержинского.

С 16 мая и до конца лета каждую пятницу с 20:00 до 20:00 воскресенья улица от площади Победы до улицы Партизанской в Омске станет пешеходной зоной.

Пространство, свободное от машин, каждую неделю будет наполняться творческой атмосферой и интерактивными развлечениями.

Сегодня, 16 мая, состоится традиционный фестиваль «Та самая молодежная…». Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, мероприятие настолько понравилось омичам, что площадка у скейт-парка на улице Бударина перестала вмещать всех желающих. В связи с этим фестиваль переехал на новое место. В 19:00 в сквере имени А. Т. Алтунина всех приглашенных ждет музыка, танцы, призы и отличное настроение. Для гостей фестиваля подготовлены интерактивные зоны, квест-игры, конкурсы с подарками и угощения. Мероприятия будут сопровождаться энергичными музыкальными композициями от диджея.

Также сегодня, 16 мая, с 20:00 до 22:00 в Омске стартует проект «Пешеходный Любинский». Горожан приглашают насладиться культурной программой, которая пройдет на сцене у памятника М. А. Врубелю. Программа включает концерты вокальной группы «Мелодия» и выступления студии современного танца «Х-Static» из Дворца культуры студентов и молодежи «Звездный». Традиционный проект департамента культуры «Летний вечер. Пятница...» поменял место проведения и получил новое название – «Летний Любинский».

17 мая с 12:00 до 15:00 в сквере имени Дзержинского состоится первый в этом году семейный фестиваль «Активная семья». Сквер будет разделен на тематические зоны: детства, экологии, творчества, спорта и кулинарии. Особое внимание уделяется семьям с детьми, особенно в свете того, что Омск в 2025 году объявлен молодежной столицей России. Будет открыта «Семейная академия», где родители смогут освоить полезные навыки воспитания и общения с детьми.

Главная сцена станет площадкой для выступлений творческих коллективов КДЦ им. Свердлова. Фестиваль предложит увлекательные соревнования и развлечения, а семьи, прошедшие регистрацию и выполнившие все задания, получат шанс выиграть ценные призы от спонсоров. Регистрация семей будет проходить с 11:00 до 12:30 непосредственно у главной сцены.

Также в течение дня с 12:00 до 15:00 в сквере будут работать интерактивные площадки от специалистов Городского детского (юношеского) центра. С 12:00 до 13:30 гости смогут научиться создавать кукол-оберегов и поделки. С 13:30 до 15:00 посетители познакомятся с играми, викторинами и техникой оригами, а также смогут испытать свои силы в экологическом лото «Красная книга Омской области».