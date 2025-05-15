Аналитики Россельхозбанка провели исследования.

Россельхозбанк проанализировал сберегательное поведение россиян. По данным исследования банка, почти каждый пятый опрошенный житель страны выбирает накопительные счета для сбережений. Также большая часть участников исследования (42 %) сообщили, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки.

– Макроэкономические условия остаются благоприятными для формирования сбережений, – рассказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. – Банк России твердо намерен снизить инфляцию до целевого значения в 4 % и держать процентные ставки на повышенном уровне ровно столько, сколько потребуется. В 2025 году ожидается начало цикла снижения ключевой ставки – поэтому сейчас хорошее время, чтобы зафиксировать доходность, переложив часть сбережений с накопительных счетов в депозиты.

Вклад рубль бережет

По данным исследования Россельхозбанка, 45 % опрошенных россиян выбирают откладывать на собственные цели с помощью накопительных счетов. Вторым по популярности инструментом среди участников исследования стали депозиты – их выбирают 30 % опрошенных. Также, чтобы накопить капитал, россияне используют инвестиции в фондовый рынок (6 %), валютные инструменты (6 %) и инвестиции в недвижимость (3 %). 10 % опрошенных отметили, что предпочитают хранение наличных дома.

76 % респондентов готовы ежемесячно откладывать порядка 5–15 % от своего дохода. Пополнять свои накопления на сумму, составляющую 15–20 % от доходов, выбирают 14 %. Более четверти (20–30 % от доходов) и более трети (от 30 % ежемесячного дохода) обычно откладывает каждый десятый россиянин (10 %).

Спать спокойно с финансовой подушкой

Большая часть опрошенных – 42 % – призналась, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый пятый житель страны (18 %) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе – формировании пассивного дохода – думают 14 % респондентов и делают сбережения с этой целью. Желание улучшить свои жилищные условия также вдохновляет на накопления – равное количество опрошенных (по 13 %) копят на покупку недвижимости или ремонт.

56 % респондентов сообщили, что в 2025 году собираются откладывать больше, чем в предыдущем. Остальные 44 % планируют откладывать столько же, сколько и в 2024 году.

Напомним, что ранее аналитики Россельхозбанка провели исследование, согласно которому оставили социальный портрет омского вкладчика. По данным на первый квартал 2025 года, средний размер вклада в регионе составил 656 тысяч рублей. Средний срок хранения средств на депозите превысил 150 дней. Наиболее многочисленной возрастной группой стали вкладчики от 60 до 80 лет – 63 %. При этом подавляющее большинство вкладчиков среди клиентов банка – женщины (67 %).

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