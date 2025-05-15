Омск-Информ
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·Общество

Аналитики Россельхозбанка провели исследования.

Россельхозбанк проанализировал сберегательное поведение россиян. По данным исследования банка, почти каждый пятый опрошенный житель страны выбирает накопительные счета для сбережений. Также большая часть участников исследования (42 %) сообщили, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки.

– Макроэкономические условия остаются благоприятными для формирования сбережений, – рассказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. –  Банк России твердо намерен снизить инфляцию до целевого значения в 4 % и держать процентные ставки на повышенном уровне ровно столько, сколько потребуется. В 2025 году ожидается начало цикла снижения ключевой ставки – поэтому сейчас хорошее время, чтобы зафиксировать доходность, переложив часть сбережений с накопительных счетов в депозиты.

Вклад рубль бережет

По данным исследования Россельхозбанка, 45 % опрошенных россиян выбирают откладывать на собственные цели с помощью накопительных счетов. Вторым по популярности инструментом среди участников исследования стали депозиты – их выбирают 30 % опрошенных. Также, чтобы накопить капитал, россияне используют инвестиции в фондовый рынок (6 %), валютные инструменты (6 %) и инвестиции в недвижимость (3 %). 10 % опрошенных отметили, что предпочитают хранение наличных дома.

76 % респондентов готовы ежемесячно откладывать порядка 5–15 % от своего дохода. Пополнять свои накопления на сумму, составляющую 15–20 % от доходов, выбирают 14 %. Более четверти (20–30 % от доходов) и более трети (от 30 % ежемесячного дохода) обычно откладывает каждый десятый россиянин (10 %).

Спать спокойно с финансовой подушкой

Большая часть опрошенных – 42 % – призналась, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый пятый житель страны (18 %) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе – формировании пассивного дохода – думают 14 % респондентов и делают сбережения с этой целью. Желание улучшить свои жилищные условия также вдохновляет на накопления – равное количество опрошенных (по 13 %) копят на покупку недвижимости или ремонт.

56 % респондентов сообщили, что в 2025 году собираются откладывать больше, чем в предыдущем. Остальные 44 % планируют откладывать столько же, сколько и в 2024 году.

Напомним, что ранее аналитики Россельхозбанка провели исследование, согласно которому оставили социальный портрет омского вкладчика. По данным на первый квартал 2025 года, средний размер вклада в регионе составил 656 тысяч рублей. Средний срок хранения средств на депозите превысил 150 дней. Наиболее многочисленной возрастной группой стали вкладчики от 60 до 80 лет – 63 %. При этом подавляющее большинство вкладчиков среди клиентов банка – женщины (67 %).

erid: 2SDnjcMzFgq

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама

·Общество

Аналитики Россельхозбанка провели исследования.

Россельхозбанк проанализировал сберегательное поведение россиян. По данным исследования банка, почти каждый пятый опрошенный житель страны выбирает накопительные счета для сбережений. Также большая часть участников исследования (42 %) сообщили, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки.

– Макроэкономические условия остаются благоприятными для формирования сбережений, – рассказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич. –  Банк России твердо намерен снизить инфляцию до целевого значения в 4 % и держать процентные ставки на повышенном уровне ровно столько, сколько потребуется. В 2025 году ожидается начало цикла снижения ключевой ставки – поэтому сейчас хорошее время, чтобы зафиксировать доходность, переложив часть сбережений с накопительных счетов в депозиты.

Вклад рубль бережет

По данным исследования Россельхозбанка, 45 % опрошенных россиян выбирают откладывать на собственные цели с помощью накопительных счетов. Вторым по популярности инструментом среди участников исследования стали депозиты – их выбирают 30 % опрошенных. Также, чтобы накопить капитал, россияне используют инвестиции в фондовый рынок (6 %), валютные инструменты (6 %) и инвестиции в недвижимость (3 %). 10 % опрошенных отметили, что предпочитают хранение наличных дома.

76 % респондентов готовы ежемесячно откладывать порядка 5–15 % от своего дохода. Пополнять свои накопления на сумму, составляющую 15–20 % от доходов, выбирают 14 %. Более четверти (20–30 % от доходов) и более трети (от 30 % ежемесячного дохода) обычно откладывает каждый десятый россиянин (10 %).

Спать спокойно с финансовой подушкой

Большая часть опрошенных – 42 % – призналась, что делают сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый пятый житель страны (18 %) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе – формировании пассивного дохода – думают 14 % респондентов и делают сбережения с этой целью. Желание улучшить свои жилищные условия также вдохновляет на накопления – равное количество опрошенных (по 13 %) копят на покупку недвижимости или ремонт.

56 % респондентов сообщили, что в 2025 году собираются откладывать больше, чем в предыдущем. Остальные 44 % планируют откладывать столько же, сколько и в 2024 году.

Напомним, что ранее аналитики Россельхозбанка провели исследование, согласно которому оставили социальный портрет омского вкладчика. По данным на первый квартал 2025 года, средний размер вклада в регионе составил 656 тысяч рублей. Средний срок хранения средств на депозите превысил 150 дней. Наиболее многочисленной возрастной группой стали вкладчики от 60 до 80 лет – 63 %. При этом подавляющее большинство вкладчиков среди клиентов банка – женщины (67 %).

erid: 2SDnjcMzFgq

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама