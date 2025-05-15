Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Такая возможность появится на «Зеленом острове» уже на выходных.
В ближайшую субботу, 17 мая, на «Зеленом острове» в Омске стартует второй фестиваль «Лето «Вокруг света». Он продлится до 1 сентября.
Парк развлечений «Вокруг света» подготовил для омичей концертную программу, а также продлил работу аттракционов. До 01:00 омичи смогут покататься на колесе обозрения, «Тайфуне», «Урагане», «Бумеранге», «Золотом прииске», «Автодроме», «Дикой мыши» и поиграть в «Аркадные игры».
Ранее сообщалось, что этим летом на сцене «Зеленого острова» выступят Хабиб и Полина Гагарина. Омичи смогут посетить концерт бесплатно.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Такая возможность появится на «Зеленом острове» уже на выходных.
В ближайшую субботу, 17 мая, на «Зеленом острове» в Омске стартует второй фестиваль «Лето «Вокруг света». Он продлится до 1 сентября.
Парк развлечений «Вокруг света» подготовил для омичей концертную программу, а также продлил работу аттракционов. До 01:00 омичи смогут покататься на колесе обозрения, «Тайфуне», «Урагане», «Бумеранге», «Золотом прииске», «Автодроме», «Дикой мыши» и поиграть в «Аркадные игры».
Ранее сообщалось, что этим летом на сцене «Зеленого острова» выступят Хабиб и Полина Гагарина. Омичи смогут посетить концерт бесплатно.
Андрей Андреев