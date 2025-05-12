Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Он состоится в первый день лета.
Парк «Вокруг света» подготовил для омичей праздничную программу на Международный день защиты детей и день рождения парка, 1 июня. Мероприятия планируются с 12:00 до 18:00.
В этот день на сцене парка «Зеленый остров» выступят Полина Гагарина и Хабиб. Концерт начнется с 16:00.
Также в программе:
  • выступления ходулистов и аниматоров;
  • игры и конкурсы;
  • мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
  • акробатические номера;
  • детский музыкальный спектакль;
  • розыгрыш призов, где главным станет автомобиль.
·Культура/Афиша

Он состоится в первый день лета.
Парк «Вокруг света» подготовил для омичей праздничную программу на Международный день защиты детей и день рождения парка, 1 июня. Мероприятия планируются с 12:00 до 18:00.
В этот день на сцене парка «Зеленый остров» выступят Полина Гагарина и Хабиб. Концерт начнется с 16:00.
Также в программе:
  • выступления ходулистов и аниматоров;
  • игры и конкурсы;
  • мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
  • акробатические номера;
  • детский музыкальный спектакль;
  • розыгрыш призов, где главным станет автомобиль.