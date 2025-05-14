Следователи выясняют, кто в этом виноват.

Вчера, 13 мая, в Советском округе во время прогулки получил ожог 8-летний мальчик. Как сообщили в прокуратуре и следственном комитете, ребенок наступил в лужу с кипятком около своего дома на улице Малиновского.

Медики диагностировали у мальчика ожог стопы 1-й степени (поражение самого поверхностного слоя кожи). В больнице ребенку оказали помощь, после чего отпустили домой.

Выяснилось, что лужа образовалась из-за прорыва на теплотрассе. Правоохранители выясняют, кто отвечает за этот трубопровод. Прокуратура и следственный комитет проводят проверку.