Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Известный алкогольный бренд начал разливать холодный напиток с витаминами. 

Холодный чай с витаминами с двумя вкусами будет выпускать российский производитель пива. Об этом рассказали «Коммерсанту» в компании САН Инбев, специализирующейся на пиве.  

Отметим, что у компании целая сеть филиалов, в том числе в Омске. На предприятии варят пенный напиток даже двух иностранных брендов. Производство чая запущено на заводе в Иваново и в Омске. 

Новация предприятия связана с растущим спросом потребителей на безалкогольные напитки и холодный чай, который наблюдается в российской рознице последние три года. Аналитики говорят о 23 %. Количество покупателей напитков без градуса достигло 6,5 млн человек.

Наталья Корнеева
·Экономика/Бизнес

Известный алкогольный бренд начал разливать холодный напиток с витаминами. 

Холодный чай с витаминами с двумя вкусами будет выпускать российский производитель пива. Об этом рассказали «Коммерсанту» в компании САН Инбев, специализирующейся на пиве.  

Отметим, что у компании целая сеть филиалов, в том числе в Омске. На предприятии варят пенный напиток даже двух иностранных брендов. Производство чая запущено на заводе в Иваново и в Омске. 

Новация предприятия связана с растущим спросом потребителей на безалкогольные напитки и холодный чай, который наблюдается в российской рознице последние три года. Аналитики говорят о 23 %. Количество покупателей напитков без градуса достигло 6,5 млн человек.

Наталья Корнеева