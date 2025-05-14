Известный алкогольный бренд начал разливать холодный напиток с витаминами.

Холодный чай с витаминами с двумя вкусами будет выпускать российский производитель пива. Об этом рассказали «Коммерсанту» в компании САН Инбев, специализирующейся на пиве.

Отметим, что у компании целая сеть филиалов, в том числе в Омске. На предприятии варят пенный напиток даже двух иностранных брендов. Производство чая запущено на заводе в Иваново и в Омске.

Новация предприятия связана с растущим спросом потребителей на безалкогольные напитки и холодный чай, который наблюдается в российской рознице последние три года. Аналитики говорят о 23 %. Количество покупателей напитков без градуса достигло 6,5 млн человек.