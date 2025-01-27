Омск-Информ
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·Общество

Популярный у населения напиток за неделю прибавил в цене около десяти рублей.

Черный байховый чай в Омской области стоит уже почти 900 рублей за килограмм. Согласно данным Росстата, за неделю с 13 по 20 января он прибавил в цене 9,96 рубля и теперь продается в среднем за 891,85 рубля за килограмм. В целом по России этот товар стоит 1280 рублей.

Ранее сообщалось, что сливочное масло в Омской области преодолело психологическую отметку в тысячу рублей за килограмм.

·Общество

Популярный у населения напиток за неделю прибавил в цене около десяти рублей.

Черный байховый чай в Омской области стоит уже почти 900 рублей за килограмм. Согласно данным Росстата, за неделю с 13 по 20 января он прибавил в цене 9,96 рубля и теперь продается в среднем за 891,85 рубля за килограмм. В целом по России этот товар стоит 1280 рублей.

Ранее сообщалось, что сливочное масло в Омской области преодолело психологическую отметку в тысячу рублей за килограмм.