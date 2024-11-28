Омск-Информ
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·Общество

Травяные чаи могут вызвать аллергическую реакцию, а черные – тревожность.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов призвал россиян пить меньше травяных и черных чаев. Они могут навредить здоровью: травяные чаи вызвать аллергическую реакцию, а черные – тревожность.

Травяные напитки успокаивают и помогают бороться с воспалениями, однако могут привести к обострениям при наличии проблем к ЖКТ и сердечно-сосудистой системой.

– Некоторые травы могут вызывать аллергию, иметь побочные эффекты или взаимодействовать с лекарствами, поэтому важно выбирать травяные чаи с осторожностью, – призвал врач.

Что касается черного чая, то он может повышать уровень тревожности и вызывать бессонницу при чрезмерном употреблении. Гастроэнтеролог советует выбирать зеленый чай: в нем много полезных для организма антиоксидантов.

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·Общество

Травяные чаи могут вызвать аллергическую реакцию, а черные – тревожность.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов призвал россиян пить меньше травяных и черных чаев. Они могут навредить здоровью: травяные чаи вызвать аллергическую реакцию, а черные – тревожность.

Травяные напитки успокаивают и помогают бороться с воспалениями, однако могут привести к обострениям при наличии проблем к ЖКТ и сердечно-сосудистой системой.

– Некоторые травы могут вызывать аллергию, иметь побочные эффекты или взаимодействовать с лекарствами, поэтому важно выбирать травяные чаи с осторожностью, – призвал врач.

Что касается черного чая, то он может повышать уровень тревожности и вызывать бессонницу при чрезмерном употреблении. Гастроэнтеролог советует выбирать зеленый чай: в нем много полезных для организма антиоксидантов.

1661