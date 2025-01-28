Омск-Информ
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·Общество

Импорт чая на территорию Сибири осуществляется из восьми стран мира.

За 11 месяцев 2024 года сибирские таможенники оформили 1,3 тыс. тонн чая на общую сумму более 528 млн рублей.

– Это на 33 % больше, чем за аналогичный период 2023 года, – сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.

Поставки чая осуществлялись из восьми стран мира, зафиксирован рост объемов импорта чая из Китая в четыре раза. Среди основных поставщиков – Индия, Вьетнам и Шри-Ланка.

Предпочтения были отданы сортам черного чая – более 1 тыс. тонн, или 76 % от общего объема импорта. 320 тонн – поставки зеленого чая. Больше всего чая привезли в Новосибирскую область – 876 тонн, или 65 % физического объема импорта. Омская область на втором месте, но с большим отрывом, – около 250 тонн. На третьем – Томская область, всего 199,5 тонны.

·Общество

Импорт чая на территорию Сибири осуществляется из восьми стран мира.

За 11 месяцев 2024 года сибирские таможенники оформили 1,3 тыс. тонн чая на общую сумму более 528 млн рублей.

– Это на 33 % больше, чем за аналогичный период 2023 года, – сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.

Поставки чая осуществлялись из восьми стран мира, зафиксирован рост объемов импорта чая из Китая в четыре раза. Среди основных поставщиков – Индия, Вьетнам и Шри-Ланка.

Предпочтения были отданы сортам черного чая – более 1 тыс. тонн, или 76 % от общего объема импорта. 320 тонн – поставки зеленого чая. Больше всего чая привезли в Новосибирскую область – 876 тонн, или 65 % физического объема импорта. Омская область на втором месте, но с большим отрывом, – около 250 тонн. На третьем – Томская область, всего 199,5 тонны.