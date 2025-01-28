Импорт чая на территорию Сибири осуществляется из восьми стран мира.

За 11 месяцев 2024 года сибирские таможенники оформили 1,3 тыс. тонн чая на общую сумму более 528 млн рублей.

– Это на 33 % больше, чем за аналогичный период 2023 года, – сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.

Поставки чая осуществлялись из восьми стран мира, зафиксирован рост объемов импорта чая из Китая в четыре раза. Среди основных поставщиков – Индия, Вьетнам и Шри-Ланка.

Предпочтения были отданы сортам черного чая – более 1 тыс. тонн, или 76 % от общего объема импорта. 320 тонн – поставки зеленого чая. Больше всего чая привезли в Новосибирскую область – 876 тонн, или 65 % физического объема импорта. Омская область на втором месте, но с большим отрывом, – около 250 тонн. На третьем – Томская область, всего 199,5 тонны.