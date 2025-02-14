При внешнеэкономических сделках бизнес предпочитает вести расчеты в китайской валюте и рублях.

Сибирский федеральный округ по физическому объему товарооборота занял второе место среди округов РФ, впереди только Центральный, а вот по стоимостному обороту СФО находится на пятом месте, его опередили ЦФО, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа.

У макрорегиона сохраняется экспортная направленность: 76 % товаров вывезли из региона, 24 % ввезли.

– Рейтинг в стоимостном объеме экспорта в СФО сохранился, – говорит замначальника Сибирского таможенного управления, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. – Лидируют Кемеровская область, Красноярский край и Иркутская область. Больше всего ввозят товара в Новосибирской области, на втором месте Иркутская область, на третьем – Красноярский край.

Доля торговли с азиатскими странами возрастает каждый год, хотя она и так традиционно высокая. Если в 2019 году она составляла 54 %, то сейчас – 87 %. В таможне назвали топ-5 стран в товарообороте СФО. На первом месте Китай (47 %), далее – Казахстан (7 %), Индия (6 %), Турция (5 %) и Республика Корея (5 %).

– Мы видим изменения в валюте, в которой заключаются контракты, и наблюдаем очень интересную тенденцию. Сохраняется тренд на увеличение расчетов в рублях и юанях. Фиксируем резкое увеличение количества расчетов в китайской валюте – с 17 до 37 %, – отметил Колыханов.

В товарной структуре экспорта произошло увеличение доли овощей и шоколада, руд и свинцовых, цинковых концентратов, продуктов неорганической химии, крафт-бумаги и крафт-картона, пластмасс и меди, обработанных лесоматериалов. Везут в Сибирь пластмассы и изделия из них, фрукты, какао, органические химические соединения, одежду и картон.

Особый интерес представляет продукция АПК: Сибирь продает больше всего пшеницы (14,6 %), шоколада и продуктов, содержащих какао (9,1 %), мучных изделий и «кондитерки» (9 %), гороха, чечевицы (6,8 %), масло рапсовое (5,2 %), ячмень (5,1 %).

Из консервированного – варенье, джемы, повидло, папоротник консервированный, мясные и рыбные консервы, персики и абрикосы в сахарном сиропе, томаты и томатную пасту, горошек, грибы. Основной покупатель – Монголия – скупает в Сибири повидло. Японцы закупают папоротник Орляк, Южная Осетия – мясные консервы, Молдова – консервированные ананасы, варенье из фруктов и ягод – Китай.

– Активно развивается переработка данных товаров, то есть товары заводятся сюда в чистом виде, перерабатываются, далее экспортируются в третьи страны – это очень позитивный и хороший тренд, – считает таможенник.

Фиксирует таможня увеличение импорта легковых автомобилей в шесть раз: в 2024 году закуплено 3272 авто, когда как годом ранее, в 2023-м, всего 530. Ввозят их из Китая, Грузии и Монголии. Последние выступают как посредники.