В Омске анонсировали перебои с форелью и орехами из-за войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на поставках продуктов и цветов.

Фото создано при помощи ИИ

Стало известно, как ситуация на Ближнем Востоке отразится на импорте, об этом рассказали на пресс-конференции в ТАСС таможенники Сибирского управления и представители Россельхознадзора.

Из Ирана в Россию везли цветы, фрукты и сухофрукты, овощи, орехи, некоторую продукцию из молока, арбузы, рыбную продукцию, в том числе тунец и форель.

– Что касается цветов, то пиковые объемы поставок – это февраль, ситуация в Иране уже не скажется на импорте этой продукции, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов. – Тем более основная доля товара поставляется из Китая, так что, по нашим прогнозам, повлиять ситуация на Ближнем Востоке на поставки никак не может.

К тому же Россия сама производит много тех же цветов, которые идут на экспорт. Внутренний рынок страна может обеспечить самостоятельно.

Что касается фруктов и овощей, которые производятся и их везут в Россию из стран Персидского залива, Израиля, Ирана, то пока этот конфликт не отразился на поставках. Последняя машина из Ирана прибыла в Сибирь на прошлой неделе.

– Если, например, конфликт затянется, то логистика поменяется, и данная продукция будет приходить из других стран, из других регионов. Влияния это не окажет, – сказал заместитель начальника отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Кождан.

Напомним, что 28 февраля начался военный конфликт на Ближнем Востоке. Был закрыт Ормузский пролив. Пока эксперты говорят, что России хватает традиционного торгового коридора через Черное море и Каспий. Тем более что существует возможность железнодорожных перевозок.