Для спасения был вызван другой мусоровоз.

Омичи сообщили, что на улице Котельникова, 2, мусоровоз «Магнита» увяз в луже настолько, что для вытаскивания пришлось вызвать еще один мусоровоз.

– Ул. Котельникова 2, мусоровоз провалился в текстуры, – кратко рассказал омич в паблике «Инцидент Омск».

На видео видно, что заднее правое колесо КамАЗа глубоко засело в грязь, а противоположное – переднее левое, наоборот, взмыло вверх. В прошлом месяце произошла похожая история: мусоровоз застрял в весенней грязи и не мог выбраться несколько часов.

Ранее сообщалось, что из-за проливного дождя в Омске пассажиров одного из городских автобусов пришлось спасать.