Водитель мусоровоза въехал в маршрутку № 350.

Сегодня, 12 сентября, в Центральном округе Омска произошло ДТП с мусоровозом. Очевидцы позвонили с полицию в 17:15.

Полицейские выехали на место происшествия и предварительно установили, что 42-летний водитель мусоровоза ехал по улице Герцена. В районе дома № 231 он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирской «газелью», которая ехала по маршруту № 350 «СНТ Ивушка-Маяк», и с автомобилями Renault и Kia.

За рулем маршрутки был 49-летний мужчина, первой иномаркой управлял 53-летний мужчина, а второй машиной – 44-летняя женщина. В момент аварии в салоне автобуса было 10 пассажиров, троим из них – 29-летней и 77-летней женщинам и 37-летнему мужчине – понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.