Омск-Информ
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·Происшествия

Выбоину на дороге скрыла огромная лужа от дождя, и водитель не увидел опасности. 

Сегодня, 14 мая, в мэрии Омска прокомментировали происшествие с пассажирским автобусом в Чкаловском поселке. Ранее очевидцы сообщили, что на конечной остановке «Ул. Романенко» автобус буквально провалился в обочину. На фото, опубликованном в паблике «Аварийный Омск», видно, что правая сторона автобуса накренилась, а вода доходит практически до дверных проемов.

– На место вынужденной остановки автобуса на проспекте Космический, следующего по маршруту № 22, направлены автомобили аварийно-технических служб для эвакуации автобуса с пассажирами, – рассказали в департаменте транспорта Омска.
Также сообщается, что пострадавших и нуждающихся в помощи пассажиров нет.
1118Олег Кипорук
·Происшествия

Выбоину на дороге скрыла огромная лужа от дождя, и водитель не увидел опасности. 

Сегодня, 14 мая, в мэрии Омска прокомментировали происшествие с пассажирским автобусом в Чкаловском поселке. Ранее очевидцы сообщили, что на конечной остановке «Ул. Романенко» автобус буквально провалился в обочину. На фото, опубликованном в паблике «Аварийный Омск», видно, что правая сторона автобуса накренилась, а вода доходит практически до дверных проемов.

– На место вынужденной остановки автобуса на проспекте Космический, следующего по маршруту № 22, направлены автомобили аварийно-технических служб для эвакуации автобуса с пассажирами, – рассказали в департаменте транспорта Омска.
Также сообщается, что пострадавших и нуждающихся в помощи пассажиров нет.
1118Олег Кипорук